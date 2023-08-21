每個人都有不同的優勢和特質，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、馬、猴、龍的人擁有冒險精神，而越是有挑戰性質的事物，越能發揮潛能，所以非常適合到外地發展，他們無法安於現狀，即使過程辛苦，依舊能表現良好，賺取豐厚錢財。

▍生肖虎

生肖虎一般都有衝鋒陷陣的大將之風，他們不太能安於現狀，適合在競爭性大、變化迅速、擁有挑戰性的環境中發展事業，而越是技術性質高的行業，越有利於他們發揮潛能，所以在外地發展，對生肖虎來說有足夠空間能夠發揮所長，但需特別注意，與人交流互動要控制好情緒，切勿莽撞以免闖禍。

▍生肖馬

生肖馬天生愛好自由且充滿冒險精神，他們的行動力與自我鞭策力都是數一數二的，不但喜歡尋求冒險與挑戰，外出運極強。若離開故鄉可避免與六親衝突。另外，充沛的精力讓他們不知疲倦，能積極在外地開拓新的市場和商機，雖然奔波辛苦，但人生際遇會充滿驚奇；起伏雖大，卻能獲得更多新的契機。

▍生肖猴

生肖猴天生活潑好動、聰明機智，對世界充滿好奇心，因此無法在一個地方安穩坐著，相反的，去廣闊的天地闖蕩，反而會有利於他們發揮特質，認為若沒有慾望，就沒有進步的動力。而正是因為受到這種「貪」的慾望驅使，往往能表現出極強的競爭力與適應力。

▍生肖龍

生肖龍也是動中求財的代表之一，他們適合的行業廣泛，也不受限於地域，只要任何有興趣的行業，就能憑藉著客觀理性的作風、開闊的眼界、和威嚴的領導力，即使前期辛苦一些，但後期依舊能步步高升，更因為在外少了些束縛，反而容易獲得成功，因此也適合出外創業、做生意。