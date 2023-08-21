中市黃男為追求馮姓女直播主，長期買點數幫她衝業績，因認為遭騙感情，去年12月間在網路貼馮結婚照爆料，發文：「牽過很多人的手，有點粗，應該是私活接太多」，並指稱，這個圈子「比較敢的陪睡也有」，影射她從事性交易等語。黃辯稱，聽網友說被買點數，爆料是善意提醒，檢方以未經查證程序、具惡意，依加重誹謗罪起訴。

41歲粉絲黃男為追求馮女，長期購買虛擬點數幫她衝業績，事後，認為遭欺騙感情，去年12月6日在網站臉書社團爆料，貼出馮的結婚照，指稱「牽過很多人的手，有點粗，應該是私活接太多，眼圈有點黑」，「這個圈子沒有職稱，比較敢的陪睡也有」，「她們家誠徵第一客兄，第二禮儀社需要天天幫忙，因為最近又說她阿公得癌，快掛了」等語。

馮女發現發文，今年2月23日報警處理。黃男否認誹謗，辯稱，很多網友告訴他被馮騙點數，他爆料是善意提醒社會大眾不要去碰馮、如果遇到要怎麼預防，所為與公共利益有關：而「接私活」是指私底下跟廠商見面吃飯，他並提出與其他網友對話截圖。

檢察官勘驗發現，對方只提到馮女以感情為誘因，說服網友購買點數贊助業績，並沒提到馮女從事性交易或以性為對價獲取利益，顯然黃未經合理查證程序，認定他具有誹謗惡意。

根據《刑法》310條第3項規定，能證明誹謗之事為真實者，不罰，但涉及私德及公共利益無關者，不在此限。檢方認定黃男所為不符免罰規定，依加重誹謗罪起訴。