THE BODY SHOP台北首間WORKSHOP永續概念店於京站全新亮相。（THE BODY SHOP提供／朱世凱台北傳真）

許凱皓誇讚「天然茶樹淨膚系列」清爽水潤不黏膩，還可維持好膚況。（THE BODY SHOP提供／朱世凱台北傳真）

美妝保養品牌THE BODY SHOP實踐永續的精神廣受消費者喜愛，其熱銷的茶樹系列也宣布新升級，除了在改善肌膚瑕疵、調理肌底、打造健康膚況有提升外，也致力於永續環境、追求公平交易等全球議題盡份心力。「天然茶樹淨膚系列」升級活動也邀請許凱皓擔任台北京站WORKSHOP永續概念店的一日店長。

THE BODY SHOP這次天然茶樹淨膚系列配方與質地大升級，蘊含社區公平交易天然茶樹精油＋水楊酸，強大的淨膚效果加上控油功能，號稱可改善肌膚瑕疵，且90％以上大量使用了經認證的天然成分，效果大加分外也兼顧環境保護。茶樹系列從日常保養的深層潔面膠，調理化妝水、淨舒保濕乳，到密集修護的修復凝膠、磨砂膏、晚安凍膜等等，每一樣都採用高度天然成分，溫潤調理養護基底，使用起來清爽不黏膩。

這次茶樹升級系列在台北京站的「WORKSHOP概念店」全新亮相，邀請有堅強舞蹈實力的許凱皓擔任一日店長，因為他時常在社群平台分享生活，需要特別注重在鏡頭上的膚質狀態，許凱皓也分享了他的日常保養小秘訣，炎熱的夏天最怕黏膩厚重，但用了THE BODY SHOP的茶樹系列完全沒問題。使用清涼的潔面膠深層清潔後，再用水潤的保濕乳讓肌膚快速吸收喝飽水，不用繁複程序就能維持絕佳膚況，許凱皓也透露他的救急修復法寶，有時候隔天就要上通告拍攝，臉上痘痘卻還是頑強地存在，他就會厚敷茶樹修復凝膠，味道清爽療癒，隔天起床惱人的痘痘就能改善，清涼舒適的程度，怕麻煩的男生絕對都可以接受。

此外，THE BODY SHOP推出超值限量茶樹精油組合，前30組購買就可獲得一日店長許凱皓獨家簽名合照及環保永續的森活小苔球，參與現場一日店長互動小遊戲，還有機會獲得近距離接觸體驗，若錯過一日店長遊戲也不要擔心，透過線上問答遊戲也有豐富體驗小禮、多項專屬優惠。

全新升級天然茶樹淨膚系列優惠即日起至10月2日止於全台THE BODY SHOP門市同步開跑，活動期間凡THE BODY SHOP會員購買皆享新品嘗鮮價9折、舊包裝更既出任2件以上享85折（不含皂類）；除了臉部保養要顧好，頭髮是人的第二張臉，來店購買頭髮及護髮系列，任2件以上享85折優惠，若購買頭髮護理及造型商品系列（包含髮膜／洗髮霜／調理精華／髮油），任2件更享8折優惠。此外，綁定THE BODY SHOP會員，完成綁定即贈100元現金折價券，回櫃再領免費明星體驗商品，滿999以上有機會獲得滿額好禮，最多一次帶走6樣好禮。