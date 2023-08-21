苗栗縣長鍾東錦今接受專訪時，坦言總統選舉在野陣營沒有民眾黨主席柯文哲合作贏不了，並喊話最適當的協調人選是國民黨客家大老吳伯雄。對此，國民黨立委李德維認為，少部分的雜音和逆流都會出現，國民黨只有持續團結，與其發出這樣的聲音，不如實際來支持，呼籲黨內同志先做好自己該做的本分，會更有意義，吳伯雄也關心選情，不斷努力協調中。

李德維指出，包含「伯公」國民黨前主席吳伯雄、前主席連戰、前總統馬英九在內等都非常關心選情，大家都知道我們在國民黨這條船上，也在台灣中華民國的這一條船上，所以大家都會盡心盡力。

李德維強調，而鍾東錦縣長是客家籍，而吳伯雄也是客家的大佬，也是非常重要的領袖人物，「我所瞭解的是，伯公非常關心侯友宜的選情，也不斷的努力協調中」。

針對灣民意基金會最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜支持度13.6％，李德維認為，民調都會起起伏伏，他作為國民黨的一份子，就是努力的協助國民黨總統參選人侯友宜，讓黨內更加的團結，讓侯友宜的支持度逐漸攀升。

李德維直言，相關的困難一定會遇到，無論是侯友宜或柯文哲，畢竟民進黨掌握了黨政軍還有絕大多數的媒體，那攻擊力非常激烈，從一開始侯友宜參選時，就可以看到民進黨無所不用其極，用媒體鋪天蓋地，等同人格毀滅的做法，「我們必須承認，那的確是有很大的力量」。