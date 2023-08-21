搭配AI伺服器當紅績優股散熱股建準(2421)持續獲買盤力挺，盤中股價亮燈，中小型股亦有智邦(2345)、科嶠(4542)、迎廣(6117)、聯德(3308)、其陽(3564)、競國(6108)、波若威(3163)、兆遠(4944)盤中股價強攻漲停板，績優股領軍強攻，一度讓台股指數反彈至16485.25點。

不過，電子傳統旺季落空，台積電(2330)業績蒙塵，股價開高走低翻黑，拖累台股指數一度下殺至16362.35點，盤面多空交戰激烈，截至11點35為止，加權股價指數約16372.36點，下跌8.95點，成交量約為1760.08億元；OTC指數為208.27點，上漲0.12點，成交量為451.14億元。但隨後空壓增強，上市櫃指數跌點同步擴大。

今天盤中上市各類股以網路通訊類股表現最佳，上漲1.71%，其次是化工類股及電線電纜類股，分別上漲1.22%及0.76%，表現較差者為玻璃類股、航運類股及塑膠類股，其中玻璃類股下跌1.66%，航運類股下跌1.19%，塑膠類股下跌0.78%；上櫃部分，表現最佳為網路通訊類股、上漲1.39%，表現最差為航運類股、下跌1.34%。

就技術面來看，雖然政府伸出護盤之手，上周美股指數持續向下探底，且大陸金融危機陰霾罩頂，致使台股跌勢難止，上周五加權股價指數以16381.31點作收，累計一周下跌219.94點，跌幅約1.32%，周K連3周收黑，日均量為3429.8億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步走低，OTC收盤指數為208.15點，累計一周下跌2.1點，跌幅約1%，周線再吞一根黑棒，也是連3周收黑K，日均量萎縮至802.37億元。今天台股雖然早盤以紅盤開出，且盤中一度急拉，但賣壓也不輕，盤中指數在16350點附近震盪；雖然台股短線日KD指標落底，但受制高檔M頭頸線反壓、周指標持續修正及月線摜破季線，均線多頭格局已遭破壞，加上大盤近期維持區間整理走勢，近期台股指數將在季線、半年線間震盪。

分析師表示，近期全球股市利空不斷，美國10年公債殖利率上揚突破4.2%，對股市產生資金收縮的現象，由最新的聯準會會議紀要來看，通膨仍存在一定風險，亦市場對升息擔憂升高，而本周Nvidia財報，對AI類股展望將有重大影響，預期短線仍受到聯準會升息、國際股市震盪影響，台股指數將在半年線附近整理。

由於台股指數從高點下殺至今已逾千點，短線跌幅已大，讓近日指數弱中透強，如能出現帶量止穩訊號，建議投資者仍以趨勢題材股為布局首選，汰弱留強，減碼財報欠佳、技術面走空股，短打股價位階低，具旺季業績題材科技新品、AI商機股。