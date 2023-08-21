富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升，對於美台兩大市場未來的成長潛力仍十分看好。美國方面，根據聯準會6月利率點陣圖顯示，2024年FED將啟動降息循環，2024年基準利率水平為4.6%，意味著FED將降息1個百分點，2025年進一步降至3.4%，長期利率預期維持在2.5%。統計過去4次，FED最後一次升息至開始降息期間美股表現，除了2000年因網路科技泡沫下跌外，其餘期間美股皆呈現上漲，其中Nasdaq指數與S&P500指數，平均報酬率為21.9%與23.3%，績效漲幅皆逾2成，表現亮眼。伴隨FED升息循環近尾聲之下，美股後市仍有行情可期。

台灣方面，薛博升認為，本波台股萬點行情已成為歷史最長萬點紀錄，比較兩次最長萬點紀錄，本波資金熱度並未過熱，且從PB的角度來看，目前股價淨值比僅2.08倍，距離前波高點2.42倍仍有差距，意味價值面仍在半山腰階段，台股PB尚未有偏高的疑慮。因此，本波萬點行情仍然有撐。今年受到AI題材與升息利多加持，外資累計買超台股近新台幣3000億元，加上散戶信心指標-融資餘額回升，意味著內資看好台股後市，籌碼正向之下，台股仍有行情可期。