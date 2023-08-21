台灣被國際媒體批評為「行人地獄」，近日有些學者不斷要求將交通安全意識納入課綱，以從教育紮根。教育部今日發布新聞稿表示，依據現行12年國教課綱，「安全教育」即是屬於19項議題之一，未來將推動4項精進措施，以深化交通安全教育。

教育部表示，交通安全學習內容，在各教育階段中包含健康與體育、綜合活動、生活課程、社會、全民國防教育等部定課程已有納入，不過並未有單獨的授課時數。

教育部表示，為深化交通安全教育課程於學校教育推動，教育部規畫推動4項精進措施：

一、引導教科書編寫適齡適性交通安全內容：交通部委請靖娟基金會完成「交通安全課程模組」，已委請國家教育研究院啟動相關機制，鼓勵教科書業者參考交通安全課程模組，編寫分齡適性的教科書內容，俾利高中以下學校之每校每生於部定課程實施交通安全教育。

二、結合校訂課程因地制宜規劃交通安全教育課程：已透過活化計畫、高中職優質化計畫及安全教育重點學校等專案補助計畫，引導及鼓勵學校將交通安全教育列為「校本課程」，並於彈性學習時間實施交通安全教育。

三、辦理交通安全教育教師增能研習：為提升教師知能，自111年起委託專業團隊並補助地方政府舉辦交通安全教育增能研習，提升中小學教師教學知能，並製作數位研習課程，放置於本部「磨課師」平臺供教師自主線上學習，並建立專業人才庫，以供學校安排教師增能研習或備課之到校諮詢。

四、研發交通安全資源支持教師教學：於111年補助公共電視臺依據「交通安全教育課程模組」完成10部交通安全教學影片，並依模組發展交通安全教育教材包3主題，提供教師系統化教學資源，降低教師課程準備壓力及提升課程實施專業性。112年將以行人優先為重點主題，賡續製作交通安全影片及教材包。