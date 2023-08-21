「八二三砲戰」奠定台海和平發展，今年適逢該戰役65周年，蔡英文總統、國民黨總統參選人侯友宜等將赴金門，於23日參加在太武山公墓忠烈祠舉行的「紀念823砲戰65周年追思公祭國軍陣亡將士祭典」，3人同場出席公祭活動，也讓今年的追思活動增添更多政治意味。

地方人士透露，侯友宜預計22日飛抵金門，當天除參加金門政策記者會、參訪金門和平紀念園區、水頭港客運大樓外，同時也將走過金門大橋前往小金門，晚間將與金門戰警協會成立大會暨金門退伍軍人協會餐會。

侯友宜23日上午參加「紀念823砲戰65周年追思公祭國軍陣亡將士祭典」前，會先前往「浯島城隍廟」上香祈福，追思活動後再參訪田浦水庫、金門酒廠，再與黨籍從政同志及輔選幹部餐敘。

此外，蔡總統23日除參加「紀念823砲戰65周年追思公祭國軍陣亡將士祭典」外，也會前往視察金門大橋。郭預計22日先飛抵金門，預計會與金門議長洪允典餐敘，23日則會參加「紀念823砲戰65周年追思公祭國軍陣亡將士祭典」及赴大膽島。