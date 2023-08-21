警方查扣捕鴿網等犯罪工具。（警方提供）

新北市土城警分局自今年3月陸續接獲賽鴿飼主報案，指稱賽鴿在訓練途中遭歹徒在山區架設攔網抓補，事後向飼主勒索贖金。警方組成專案小組偵辦，日前至桃園地區逮捕4名犯嫌到案，經清查至少13名飼主被害，不法所得達240萬元。偵訊後，全案依法送辦。

警方表示，53歲蔡姓主嫌自今年春季起與陳姓同夥在新北市汐止、八里山區一帶架設鴿網捕抓賽鴿，抓到鴿子後依鴿子腳環上的電話打給被害人勒索，要求每隻付給5000元至2萬元不等贖金，經土城分局與台北市刑警大隊偵二隊蒐證，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

日前專案小組持搜索票及拘票前往桃園市及龍潭山區，逮捕蔡姓主嫌等4人到案，當場查扣捕鴿網、無線電、捕鴿繩及鴿籠等犯罪工具，並查獲海洛因及安非他命。全案依組織犯罪、竊盜、恐嚇取財及毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！