天后李玟生前控訴《好聲音》節目組不公的音檔流出後，引發眾怒，之後更陸續爆出更多不為人知的黑幕；對此，藝人楊培安在微博發聲力挺李玟，並寫申訴信給廣電總局，認為不這樣做覺得對不起自己「走到今天…我不是沒有被迫跟現實妥協過…但每妥協一次，我就越憎恨自己、討厭自己」。

楊培安20日在微博發出自己用兩個mail帳號發了申訴信給廣電總局的截圖，他坦言，雖然不知道這會不會有用「但我知道：我如果沒做這件事，我對不起我自己。我如果沒做這件事，我有什麼資格呼籲大家冷靜？」至於是否會害怕因具名檢舉而遭報復，他則表示，自己已想過最糟的情況了「如果真的一切都行不通，我至少努力過、也對得起自己的良心」。

然而，楊培安提到，自已2006年出道時已35歲，早過了歌手的黃金歲月，走到今天不是沒有被迫跟現實妥協過，不過「每妥協一次，我就越憎恨自己、討厭自己。即便在旁人眼中，這可能會讓我『名利雙收』，歷經了多年身心俱疲的煎熬，我發現：凡事莫強求，才是真正的解脫」。

貼文曝光後，許多大陸網友留言力挺「我相信我就是我，我相信明天」、「好人好報，感謝老師仗義執言」、「感謝為正義發聲」，還有人建議他可以「發到紀委更有用」、「通過國家信訪局信放到國家廣電總局，他們就必須要回覆」。