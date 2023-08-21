為幫助企業應對當前挑戰，達梭系統推出一系列企業轉型智造論壇活動，希冀運用數位化幫助中小企業高品質發展，增強企業的研發創新能力，深化中小企業在產業鏈的重要性。「2023達梭系統企業轉型智造論壇」在大中華區的論壇活動橫跨汽車零部件、高科技、工業設備、航空零部件等多個產業及領域，涵蓋SOLIDWORKS、CATIA、SIMULIA、ENOVIA、NETVIBES、DELMIA等多個品牌應用。

在臺灣達梭系統與長期合作夥伴實威國際日前攜手在新竹、台南、台中與台北舉辦的「2023達梭系統設計驗證日」活動，聚焦3D建模模擬一體化解決方案在產品開發設計過程中的重要地位。這場台灣設計驗證分析的盛會，邀請產業嘉賓參與發表主題演講，分享製造業的數位轉型與最佳化，包含台北科技大學機電學院院長李春穎、工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁、工研院智慧製造技術組組長王仁傑、以及成功大學航太工程學系教授賴維祥，探討議題涵蓋3D列印模擬分析、數位轉型及淨零碳排、無人駕駛車輛和無人機研發等。以及產業人士威銓博科技、儲盈科技、金豐機器、康揚企業和榮昌科技到場，分享使用達梭系統CAE模擬驗證解決方案的成效。共吸引近800位合作夥伴以及產業精英參與並互動交流。

除此之外，達梭系統將於9月7日在臺北舉辦「2023達梭系統臺灣年度高峰論壇」，邀請各產業領導者，包含數位轉型、電動車產業、航太等領域，分享運用達梭系統虛實整合技術，擘劃精準、敏捷加速產業創新的實戰經驗，協助企業在面對市場需求變化快速的巨大挑戰下，升級轉型與戰略部署，同時實現ESG永續目標。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，達梭系統向來致力透過3DEXPERIENCE平台，幫助客戶運用科技實現數位轉型。而中小企業是各地經濟韌性發展的關鍵核心與重要力量，我們希望未來能持續透過企業轉型智造論壇系列活動，為中小企業的數位轉型和高品質發展提供創新動能，進而邁向更加廣闊的發展之路。