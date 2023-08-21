桃園市某大學20日傳出有男子墜樓身亡，墜樓的53歲男子疑涉及性侵3名國小女童，在警方掌握情資前往調查時，男子趁警方不備，從4樓走廊翻窗墜樓身亡。

據了解，這整起事件要從今年8月初講起，男子8月初因為某案，被花蓮縣刑大查扣了一只隨身硬碟，花蓮警方調查時赫然在硬碟中發現百餘部影片及照片，且這些照片及影片，都只見到身著國小運動服的女童遭成年男子性侵得逞。

由於這只隨身硬碟是查扣自男子，且男子又有強制性交、兒少性剝削、詐欺、組織犯罪等前科，警方認定男子列為頭號嫌疑犯，於是花蓮縣刑大便與基隆市第三分局、基隆市婦幼隊組成了專案小組，共同偵辦這起案件。

據悉，受害女童是三姊妹，女童的父母與男子相熟，平日忙不過來的時候，便將三姊妹委由男子照料。不料男子趁機多次猥褻三姊妹，還拍下影片及照片。

隨著專案小組鎖定嫌犯，並掌握相關情資後，據透露，男子雖然曾經以開計程車維生，但職業一直不固定，工作也斷斷續續，最近則是參加某工作的職前訓練。

專案小組日前聲請扣票及搜索票獲准，得知男子20日下午會赴桃園市某大學上職前進修課程，便率隊前往現場查緝，卻不料男子疑似想逃避警方查緝，墜樓傷重不治。

基隆市第三分局表示，關於嫌犯疑似畏罪跳樓及涉及刑案部分，已由發生地桃園市政府警察局蘆竹分局及基隆三分局，分別報請桃園地檢署檢察官相驗，及基隆地檢署檢察官指揮偵辦，三分局也將全力配合地檢署釐清案情，勿枉勿縱。

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