總統府提供

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賴清德副總統今天上午接見日本自民黨青年局海外研修團指出，去年臺日雙邊貿易總額達882億美元，創歷史新高，期盼臺日合作越來越深入，共同創造兩國利益。團長鈴木憲和強調，臺日關係是真正的友誼，臺海的和平與穩定，也攸關日本以及國際社會整體的和平穩定。所以該局經常思考應採取何種行動，來推動及落實亞太地區的和平穩定。

日本自民黨青年局海外研修團由局長鈴木憲和率領近60名自民黨成員來台，分別會見各黨總統參選人，訪團成員尚包括日本國會眾議員藤原崇、中曾根康隆、西野太亮、山口晉、宮路拓馬、參議員神谷政幸、藤井一博、日本埼玉縣議會議員細田善則等人。

訪團今天上午先與民眾黨的柯文哲會面，隨後由「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰，國安會副祕書長徐斯儉及外交部次長李淳陪同，赴總統府拜會賴清德。

賴清德指出，自民黨青年局成員是日本國會在政治上的生力軍，是日本整體發展非常關鍵的力量，也是日本未來的希望。他很高興青年局與臺灣政界有很深厚的淵源，也有很密切的合作往來。

他提到，自己與日本自民黨青年局訪團經常互動，今年5月在總統府親自宴請鈴木憲和率領的訪團。兩周前，也代表蔡英文總統在總統府設宴款待日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎。期盼臺日兩國人民感情越來越密切，合作也越來越深入，共同創造兩國利益。

賴清德也表示，除了臺灣民眾到日本、日本民眾到臺灣旅遊外，臺日的貿易交流也非常密切，臺灣是日本第4大、日本是臺灣第3大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達882億美元，創歷史新高，希望未來能持續加強。更重要的是，臺日共同合作維護印太和平穩定，讓印太區域國家及全世界都能繁榮發展。

鈴木憲和回應，因為疫情關係，這是睽違4年，再度有機會率領大規模訪團到臺灣進行訪問，此次訪團成員超過60位以上，除了國會及地方議員，還有許多擔負日本未來希望的大學生。

他強調，臺日關係是真正的友誼，彼此享有民主、人權等普世價值。對日本而言，臺灣是非常重要的夥伴，在太平洋地區，臺海的和平與穩定，也攸關日本以及國際社會整體的和平穩定。所以，自民黨青年局也經常思考應採取何種行動，來推動及落實亞太地區的和平穩定。

此次訪臺後，訪團也會與臺灣的立法委員一起到帛琉訪問，鈴木憲和表示，未來也會在許多不同領域，在前輩們建構的良好基礎上，讓臺日友好情誼更上一層樓，「相信所有訪團成員都有同樣的想法」。