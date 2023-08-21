恒大集團日前申請破產保護，日媒指出，中國大陸房地產開發商因資金籌措困難，導致放棄施工中項目的現象紛紛出現，這種「僵屍」現象是中國房地產開發商共同面臨的問題，且中國過去依賴房地產價格上漲的經濟增長模式已達到極限。

日經新聞報導，2022年底恒大面臨的訴訟已達1519起，金額達到人民幣3953億元。其中大多是要求支付建設費和材料費的訴訟。由於籌資困難，施工無法繼續，導致無法給購房者交房。

不過，中國政府對於通過國內法律程序進行根本性經營重建的行為，持慎重態度，因為可能會給相關供應商造成廣泛影響，引起社會動盪。

7月主導提出限制房地產開發商融資的「三條紅線」政策的郭樹清卸任中國銀保監會主席。中國將經濟穩定作為最優先課題，對大膽的結構性改革持慎重態度。

報導指出，因無法支付工程款導致施工無法推進的「僵屍」現象是中國房地產開發商共同面臨的問題。這正讓行業陷入購房慾冷卻、銷售加劇低迷的惡性循環。

在中國社會轉向人口減少的背景下，很多人認為長期來看住宅需求很難復甦。碧桂園今年前6個月預計虧損約為人民幣450億至550億元，房地產企業相繼出現鉅額虧損，遲遲無法找到解決策略，只會使不良債權在暗中膨脹，有可能增大中國經濟未來的風險。