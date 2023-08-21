隨著女性教育程度提升和經濟能力改善，台灣正進入單身社會時代。《2023年富達國際全球女性投資理財調查》則顯示，亞太區女性近半數自認經濟獨立、超過半數積極管理個人財務，儘管如此，僅三分之一對自己財務狀況表示滿意。

根據內政部統計，全台一人單獨生活戶數破300萬元，占所有家庭型態34％；20～44歲各年齡組平均超過50％未婚，40歲以上單身人口更接近477萬人。根據《2023年富達國際全球女性投資理財調查》顯示，46％亞太區女性自認經濟獨立，並認同透過更好的投資理財教育，有助提升經濟獨立能力，其中，56％台灣女性尤其認同投資理財教育的重要性，是亞太區中最高；59％台灣女性比例正積極管理個人財務亦為亞太區中最高。

當提到退休理財，富達表示，亞太區女性普遍傾向以縮減開支及加強儲蓄來增加退休後收入，勝於繼續投資，然而台灣女性對於持續投資明顯較其他亞太區女性更為積極，42％表示將持續投資到退休後。此外，每月擁有穩定收益是亞太區女性（75％）進行退休後投資的首要考量，台灣女性（83％）對於收益的需求尤其顯著。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示，無論對女性或所有人而言，投資理財規劃至關重要，尤其在通膨時代，投資更是有助增加收益和儲蓄的主要方式之一。最近波動的市場無疑影響了投資人信心，有些人可能因為投資的潛在風險而卻步，但若能調整心態以長遠角度評估，持續性投資反而有機會在市場波動中掌握契機。鑒於目前升息循環已進入尾聲，歷史經驗顯示全球投資級債在暫停升息後一年表現可期，且各類債券目前殖利率均超過20年歷史均值，無論評價面和收益面皆具吸引力，建議投資人可藉由固定收益投資爭取長線回報及每月收益。