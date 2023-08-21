亞馬遜18日證實已在美國本土推出亞馬遜貨運（Amazon Shipping）。該服務可處理亞馬遜網站和其他網站銷售的商品。發言人表示，商家若要符合貨運服務條件，必須同時在亞馬遜網站上販售商品。
亞馬遜過去曾高度仰賴UPS和聯邦快遞提供的送貨服務，但由於近年來建立起自家龐大的運輸網，包括數百個倉庫和越來越多的小貨車、飛機和長途運輸卡車後，使得亞馬遜逐漸減少對兩家快遞業者的依賴，並在2018年創辦亞馬遜貨運服務，不過先前疫情期間因為大量訂單湧入，使得讓服務一度喊停。
電商巨擘亞馬遜（Amazon.com）近日重新啟動先前在疫情初期停止的外部貨運服務，再度與聯邦快遞（FedEx）和UPS（United Parcel Service）正面交鋒。
亞馬遜18日證實已在美國本土推出亞馬遜貨運（Amazon Shipping）。該服務可處理亞馬遜網站和其他網站銷售的商品。發言人表示，商家若要符合貨運服務條件，必須同時在亞馬遜網站上販售商品。
亞馬遜過去曾高度仰賴UPS和聯邦快遞提供的送貨服務，但由於近年來建立起自家龐大的運輸網，包括數百個倉庫和越來越多的小貨車、飛機和長途運輸卡車後，使得亞馬遜逐漸減少對兩家快遞業者的依賴，並在2018年創辦亞馬遜貨運服務，不過先前疫情期間因為大量訂單湧入，使得讓服務一度喊停。
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