鍾姓男子是桃園機場消防工程的小包商臨時工，因缺錢還債，竟異想天開，找來徐姓同事把風，竊取桃園國際機場第2航廈的高壓電纜線，釀去年3月11日機場大停電，桃園地院法官斥2人嚴重危害飛航安全及其設施，依強暴危害飛航安全罪判1年10月和1年6月。

鍾姓男子和徐姓男子受僱於同家消防機電公司，從事日薪計價勞務工作，負責在桃機第2航廈施作火災灑水系統配管工程。鍾姓男子因積欠債務、需錢救急，夥同徐姓同事，計畫竊取機場貓道內的高壓電纜線變賣以償還債務。

去年3月11日傍晚5點多，鍾男持電動棘輪式電纜剪爬上第2航廈地下2樓的貓道，徐男則在槽道下把風，並傳遞飼料袋給鍾男，豈料鍾男的電纜剪尖刀接觸到電纜中間導體，短路造成機場大停電，第2航廈行李處理系統無法運作改人工搬運，2人也被產生的火花及爆炸聲響嚇到，立刻逃離，連油壓剪也留在電纜上沒帶走。

桃園地院法官指出，2人的行為導致南登機長廊機坪投光燈因停電閃爍；C9號登機門離場班機空橋因失去供電，導致航機瞬間斷電；長榮航空87號班機在執行空橋退橋作業時，因空橋失去供電，導致空橋自動追平功能喪失，危害飛航安全及其設施。

法官認為，飛航安全關乎人民生命、身體及財產安全，稍有不慎，輕則導致航空站內設施損壞而需支出修復費用，重則導致航空器失事，使人民生命、財產轉瞬消逝，怒斥2人都有多次竊盜前科卻不知悔改，嚴重危害飛航安全，依《民用航空法》強暴危害飛航安全罪，判主導竊案的鍾男1年10月、負責遞送袋子把風的徐男1年6月，全案可上訴。