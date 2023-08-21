今上午行政院長陳建仁（左2）至宜蘭參訪清溝非營利幼兒園及視察羅東國小暨成功國小通學廊道工程。（吳佩蓉攝）

行政院推道安，偏遠鄉鎮卻因公車路線減班或停開而無車可搭，只能搭乘「共乘計程車」，行政院長陳建仁今（21日）至宜蘭參訪時表示，交通部已在推動小黃公車或幸福巴士的措施，會請他們繼續研議好的政策，讓民眾能使用方便的大眾運輸工具，減少行人的交通死亡。

「行人零死亡推動聯盟」昨日舉辦「還路於民大遊行」並提出5大訴求，加上行政院日前緊急通過《道路交通安全基本法》宣示推動道安，部分縣市偏遠鄉鎮卻因公車路線減班或停開，面臨無車可搭的窘境，部分偏鄉透過「共乘計程車」方式分攤費用，但民眾抱怨花費太多了。

今上午陳建仁至宜蘭參訪清溝非營利幼兒園及視察羅東國小暨成功國小通學廊道工程，受訪時說，為了要使國人能有更便捷的交通，還有達到行人安全的目的，行政院已通過「行人交通安全政策綱領（2023-2027）」及「行人交通安全行動綱領」，且也通過「道路交通安全基本法」並送到立法院審議。

陳建仁強調，會盡最大的努力來推動大眾捷運的系統，使台灣的交通做得更好，讓公共運輸更便捷。且在都市、偏遠地區的縣市，交通部已推動小黃公車或者是幸福巴士的制度，繼續研議好的政策，讓民眾能使用方便的大眾運輸工具，以減少行人的交通死亡，也會透過這樣的努力，達到「零死亡願景」的目標。