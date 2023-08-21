何冠穎（左起）、馬妞、徐乃麟、李妍瑾、斯亞今出席電商主播比賽。（陳俊吉攝）

斯亞從《我愛黑澀會》出道。（陳俊吉攝）

徐乃麟、李妍瑾、馬妞、斯亞、何冠穎等人今（21日）出席《2023電商主播大賽》，以《我愛黑澀會》出道的斯亞，在大牙（周宜霈）6月指控陳建州（黑人）11年前在香港飯店對她性騷擾時，突於限動發全黑圖「善惡終有報，不是不報，時候未到」。她今被問到此事，表示當時所說的不是陳建州，並透露自己也曾遭遇＃MeToo，加害者目前還未被爆出。

斯亞透露，對方是演藝圈前輩，但還不到大哥等級，自己現階段不想當第一位爆料者，想把重心放在眼前的工作上，「應該還有其他受害者， 我覺得人很難去改變自己的個性或什麼的，報應這種事不是不報，是時候未到」。她說她所遇到的綜藝大哥都很照顧後輩，一旁的徐乃麟開玩笑說，「這時候我就要承認我是大哥了」，緩解現場氣氛。

提到大牙，斯亞坦言很心疼她勇敢發聲卻被黑人提告，「我有傳訊息關心她，但聽說現在已經進入司法程序，希望她可以早日解決這些狀況跟問題」。她透露以前錄製《我愛黑澀會》時，因為她年紀最小，所以大牙都會對她特別關心，「她是很照顧人的大姊姊，她以前都會特別的關心我，或是會詢問我一些錄影的狀況」。

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