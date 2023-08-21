許依宸、余果分獲城市小姐、先生第一名。（陳俊吉攝）

法喬醫美診所總院長邱浚彥（左起）、普聖公司總裁陳岳鴻、城市小姐創辦人張如君、台灣賽區會長張綉菊、上海賽區主席何修榕及台灣賽區榮譽主席張美瑤昨共同簽署地球憲章。（中華全球城市選拔協會提供）

17歲的許依宸獲得本屆全球城市小姐第一名。（陳俊吉攝）

19歲的吳若湄獲城市小姐第二名。（陳俊吉攝）

陳蘊予獲城市小姐第三名。（陳俊吉攝）

18歲的余果熱愛國標舞，獲得城市先生第一名。（陳俊吉攝）

第18屆全球城市小姐暨先生選拔20日晚間進行台灣賽區總決賽，結果揭曉，分別由17歲的許依宸奪得城市小姐后冠，18歲的余果贏得城市先生冠軍榮銜，巧的是，本屆城市小姐與先生冠軍得主都是莊敬高職表演藝術科學生。

童星出身、曾獲金鐘獎最佳女配角入圍的吳若湄，以及拍過200多支廣告兼為電視演員的陳蘊予，賽前就備受矚目；吳若湄贏得城巿小姐第二名，陳蘊予獲第三名，增添燦爛星光。

今年的城市小姐暨先生選拔共有34位男女參賽者通過複賽、參加最後評選，競逐后冠及王冠，賽事競爭激烈。20日晚間賽事結束、選拔名單出爐。城市小姐前三名獲獎者依序分別為許依宸、吳若湄及陳蘊予。城市先生前三名獲獎者依序分別為余果、王竣玄及彭家維。

獲得城市小姐冠軍的許依宸表示，很開心能參加本屆全球城市小姐暨先生選拔並獲得冠軍，「以前就想來參加，但會害怕，今年我準備好了，先在外面找模特兒老師上課，加強訓練自己的台步，真的很開心能獲得冠軍！」175公分高的她從小因身高與身材優勢，對選美很有興趣，希望莊敬高職畢業後，能經由特別甄選考台北市立大學模特兒系，因為對模特兒工作一直很有興趣。

她也透露，之前曾參加模特兒經紀公司選秀並獲得簽約機會，但那時還沒有想要簽約的想法，現在想法改變，如果有好的機會，當然很願意，未來也不排斥走演藝圈。

獲得城市先生第一名的余果表示，參加選拔的初衷是想提升自己、多長些知識，學校老師知道他有這想法、跟他講有這活動。余果的媽媽是重慶人，他在台灣出生長大，4歲開始學國標舞，12歲時決定去北京讀書，學了更多專業知識後，17歲時回來台灣，「因為我學的是國標舞，那時台灣還沒有這方面的專業學院，去了大陸學習專業知識後，想要回到台灣繼續深造，希望之後為台灣拿更多國際賽事的名次！」

其實余果拿到城市先生第一名的前一晚，才剛參加國標舞比賽，拿了一個冠軍和亞軍，「真的很希望快點為台灣拿到一個國際比賽的第一名，那我就滿意了。不管是國標舞或城市先生比賽！」他也對演戲有興趣，有機會不排斥走演藝圈。

選拔協會創辦人張如君表示，今年活動廣獲世新、開南、崇右、正修等大學，以及莊敬、啓英等高中職總計13所學校協辦，已經成為暑期校園選拔城市行銷形象大使的盛事，同時也獲得大會會長張綉菊及大潤發中崙店等商界認同與贊助支持。賽程中，張如君和張綉菊同時並邀請重要來賓共同簽署聯合國地球憲章，呼籲大家一起珍愛地球。

張如君說，現在大賽跟以往不一樣，過去著重普遍性選拔，現在則結合文教，希望為年輕人躍上國際舞台製造機會，為他們搭一個橋，而世界性選美比賽就是最好的管道，也能藉此培養年輕人的國際禮儀，讓他們在這選拔的舞台上學習、交流並獲得友誼，「對我來講，雖然很辛苦，但非常有意義」。