第18屆全球城市小姐暨先生選拔20日晚間進行台灣賽區總決賽，結果揭曉，分別由17歲的許依宸奪得城市小姐后冠，18歲的余果贏得城市先生冠軍榮銜，巧的是，本屆城市小姐與先生冠軍得主都是莊敬高職表演藝術科學生。
童星出身、曾獲金鐘獎最佳女配角入圍的吳若湄，以及拍過200多支廣告兼為電視演員的陳蘊予，賽前就備受矚目；吳若湄贏得城巿小姐第二名，陳蘊予獲第三名，增添燦爛星光。
今年的城市小姐暨先生選拔共有34位男女參賽者通過複賽、參加最後評選，競逐后冠及王冠，賽事競爭激烈。20日晚間賽事結束、選拔名單出爐。城市小姐前三名獲獎者依序分別為許依宸、吳若湄及陳蘊予。城市先生前三名獲獎者依序分別為余果、王竣玄及彭家維。
獲得城市小姐冠軍的許依宸表示，很開心能參加本屆全球城市小姐暨先生選拔並獲得冠軍，「以前就想來參加，但會害怕，今年我準備好了，先在外面找模特兒老師上課，加強訓練自己的台步，真的很開心能獲得冠軍！」175公分高的她從小因身高與身材優勢，對選美很有興趣，希望莊敬高職畢業後，能經由特別甄選考台北市立大學模特兒系，因為對模特兒工作一直很有興趣。
她也透露，之前曾參加模特兒經紀公司選秀並獲得簽約機會，但那時還沒有想要簽約的想法，現在想法改變，如果有好的機會，當然很願意，未來也不排斥走演藝圈。
獲得城市先生第一名的余果表示，參加選拔的初衷是想提升自己、多長些知識，學校老師知道他有這想法、跟他講有這活動。余果的媽媽是重慶人，他在台灣出生長大，4歲開始學國標舞，12歲時決定去北京讀書，學了更多專業知識後，17歲時回來台灣，「因為我學的是國標舞，那時台灣還沒有這方面的專業學院，去了大陸學習專業知識後，想要回到台灣繼續深造，希望之後為台灣拿更多國際賽事的名次！」
其實余果拿到城市先生第一名的前一晚，才剛參加國標舞比賽，拿了一個冠軍和亞軍，「真的很希望快點為台灣拿到一個國際比賽的第一名，那我就滿意了。不管是國標舞或城市先生比賽！」他也對演戲有興趣，有機會不排斥走演藝圈。
選拔協會創辦人張如君表示，今年活動廣獲世新、開南、崇右、正修等大學，以及莊敬、啓英等高中職總計13所學校協辦，已經成為暑期校園選拔城市行銷形象大使的盛事，同時也獲得大會會長張綉菊及大潤發中崙店等商界認同與贊助支持。賽程中，張如君和張綉菊同時並邀請重要來賓共同簽署聯合國地球憲章，呼籲大家一起珍愛地球。
張如君說，現在大賽跟以往不一樣，過去著重普遍性選拔，現在則結合文教，希望為年輕人躍上國際舞台製造機會，為他們搭一個橋，而世界性選美比賽就是最好的管道，也能藉此培養年輕人的國際禮儀，讓他們在這選拔的舞台上學習、交流並獲得友誼，「對我來講，雖然很辛苦，但非常有意義」。
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