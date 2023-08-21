市場權衡石油輸出國組織OPEC+減產，沙烏地阿拉伯和俄羅斯出口減少，導致的供應緊張，抵消高利率的環境下，抑制全球需求增長的擔憂，帶動油價電子盤呈漲，周一(8/21)截至臺北時間上午11點50分止，原油期貨報價如下：