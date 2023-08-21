美國NYMEX-9月輕質原油期貨漲0.72美元，報每桶81.97美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨漲0.79美元，報每桶85.47美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
《國際油價》供應緊張提振 原油電子盤續漲
市場權衡石油輸出國組織OPEC+減產，沙烏地阿拉伯和俄羅斯出口減少，導致的供應緊張，抵消高利率的環境下，抑制全球需求增長的擔憂，帶動油價電子盤呈漲，周一(8/21)截至臺北時間上午11點50分止，原油期貨報價如下：
市場權衡石油輸出國組織OPEC+減產，沙烏地阿拉伯和俄羅斯出口減少，導致的供應緊張，抵消高利率的環境下，抑制全球需求增長的擔憂，帶動油價電子盤呈漲，周一(8/21)截至臺北時間上午11點50分止，原油期貨報價如下：
美國NYMEX-9月輕質原油期貨漲0.72美元，報每桶81.97美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨漲0.79美元，報每桶85.47美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。