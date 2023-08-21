欣興股價7月中觸及208元的13月高點後震盪拉回，14日下探167.5元後止跌，於173～181元區間震盪。今（21）日平盤開出後一度上漲1.43％至177元，惟隨後受賣壓出籠拖累而翻黑、下跌1.15％至172.5元，截至午盤仍跌近1％。三大法人上周擴大賣超達3014張。

欣興桃園大誠廠19日下午3點左右發生火警，所幸無人員傷亡。欣興表示，此次為大誠廠4樓約10坪的電鍍藥液儲存室起火，員工第一時間除用滅火器自行滅火外，也同步通知消防隊，真正起火原因尚待勘查鑑定。

欣興大誠廠原由7月合併消滅的子公司群浤科技生產軟硬結合板（RFPCB），但產線已轉移至新竹仁義廠一段時間，正規畫轉為生產高密度連結板（HDI），短、中期處於降載狀態，僅協助友廠代工生產少量PCB產品，因此初估未造成重大損失，對集團營運影響輕微。

美系外資表示，此次為欣興近3年發生的第3起火災事件，大誠廠主要生產軟硬結合板，但因軟硬結合板不是欣興聚焦領域，因此近年來貢獻持續減少，預估影響營收不到1％，不會影響欣興的IC載板核心業務。

不過，美系外資對於ABF載板後市仍維持審慎看待，認為在2025年前將處於供過於求狀態，並預期若需求未見明顯改善，售價將進一步承壓，對欣興維持「減碼」評等、目標價140元不變。