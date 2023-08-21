囂張！酒駕遭攔還嗆聲落跑，清水警狂追400公尺壓制逮人。

34歲鄭姓男子日前晚間行經梧棲區大仁與四維路口時疑似酒駕且違規行駛於人行道路遭警方攔查，未料，鄭男不表明身分還想落跑，員警當街追趕400公尺將鄭男壓制，發現他是無照駕駛還拒絕酒測，警方依《道路交通處罰條例》開罰，處以約20萬罰款並當場扣繳機車牌照2年。

台中市警察局清水分局梧棲分駐所員警鄭亘凱與警專實習生鄭新翰14日晚間11時許，發現34歲鄭姓男子騎乘機車違規行駛於人行道路。警方攔查後，發現鄭男渾身散發濃濃酒氣，不但不表示身分還反嗆員警，後又藉故站到一旁看手機，趁機衝向馬路中間逃逸，鄭姓員警與實習生立即追上，衝刺400公尺後，成功壓制鄭男。

由於鄭男全身酒氣疑似酒後駕車，警方告知酒測相關權利後，鄭男仍堅決拒絕酒測，且經警方查證，發現鄭男屬於無照駕駛。警方除依《道路交通處罰條例》舉發拒絶酒測舉發單，處新台幣18萬元及當場扣繳機車牌照2年，也針對鄭男無照駕駛及行駛人行道部分開罰1萬2000元以及600至1800元不等，合計被罰約20萬元。

清水警分局自11日起加強取締酒駕勤務，至今已取締酒駕18件。警方針對易發生酒駕時段、路段及區域，除每周規畫定點封閉式執行取締酒駕專案路檢勤務外，將各分駐、派出所轄區警力以「24小時全天候」全面加強巡守攔檢盤查，呼籲酒駕者切勿心存僥倖、以身試法。

清水警分局分局長蔡慶星也呼籲民眾，酒後切勿駕車，善用代駕或指定駕駛，請民眾須注意謹慎，除了不要酒駕，也請不要將自身車輛輕易借給其他人。

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