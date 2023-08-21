花蓮縣政府客家事務處今年將在9月2日至4日舉辦義民祭文化活動，今天在縣府大禮堂辦理記者會。（羅亦晽攝）

花蓮縣客家人口數逾11萬人，佔全縣人口近1／3，隨客庄傳統節慶義民節下月到來，縣府將舉辦一連3天義民祭系列活動，除有歷年都會舉行的挑擔祈福，今年更首次安排放水燈儀式跟吃糖粥（平安粥），同時也規畫多項創新的豐富節目，讓更多民眾能藉此認識客家傳統祭典。

農曆7月20日是客家傳統節日義民節，各地客庄都會特別舉辦活動，感念義民爺捍衛鄉里、犧牲奉獻的精神，並祈求鄉親平安。花蓮縣內客家人口數穩定成長，迄今已超過11萬人，不僅佔全縣人口的1／3，也是全國第4多的縣市，因此縣府自10年前開始便規畫系列活動，與轄內客庄一同享受祭典。

縣府客家事務處今年規畫在9月2日至4日舉辦義民祭文化活動，今天特別在縣府大禮堂辦理記者會，縣長徐榛蔚、客委會副主委周江杰、客家處長潘乾鑑、多位縣議員跟客家相關社團出席參與，祝福活動順利。

潘乾鑑指出，今年義民祭活動不同以往，首次依循依循新埔義民總廟的傳統習俗，在9月2日下午安排象徵解厄祈福的放水燈活動，位置預計在七腳川溪中段，考量環保問題，將利用魚飼料製作心燈蓮花座，讓它慢慢溶解在水中；9月3日有吃糖粥，挑擔祈福等傳統活動；9月4日花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭與富里竹田義民亭等處則分別辦理祭祀祈福活動。

他還說，義民祭系列活動除傳統習俗，也有規畫創新節目；花蓮客家群族主要來自外地，因此特別安排在活動現場展示花蓮客家移民史、客語專題演說義民節，同時還會舉辦義民祭作文比賽等，讓學童在寫作過程中，更加深入認識客家傳統，將自己的經驗與感受與文化連結。