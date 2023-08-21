軍公教年金改革屆滿5年，但經首次檢討卻「未達預估目標」，立法院民眾黨團今批評，年改讓軍公教及勞工走向「均貧」，並點出去年度公務人員退撫基金損失418億餘元，實際收益率為-6.73％，運用績效虧損，不如將錢投入0050股票賺得多，質疑有「人謀不臧」的問題，呼籲政府重新調整年金制度，參照相關經濟數據調整待遇。

民眾黨立法院黨團今開「完善軍公教年改 向穩定保障邁進」記者會，立委張其祿指出，蔡政府年改大幅削減公務員福利，就連銓敘部官員也坦言成果未盡理想，苛刻軍公教5年才節省1600億元，但蔡政府特別預算卻支出2.5兆公帑，購買軍機也花費了數千億元，此舉導致公務人員士氣低落、人才流失、國考報考人數下降等問題。

張其祿表示，政府政府政策改革目的是為了讓民眾過得更好，補償變壞、利益減損的族群，但蔡政府卻讓公教和勞工走向均貧，加深社會對立，「過往民眾都稱軍公教鐵飯碗，但現在很不鐵，這些政策完全背道而馳」。

張其祿也指出，「公務人員退撫新制」7月實施後，不再有公教人員新人提撥退休金注入舊制退撫基金，但支領退撫給與的退休人員卻逐年增加，銓敘部也預估，退撫基金今年將短差4億餘元，到了2027年就會擴張至51億餘元。

另外，觀看政府去年基金投資運用績效，基金投資運用績效實際收益率為-6.73％，既沒有達成官方宣稱的收益率4％，該慘況在歷年來僅次于2008年金融海嘯，張其祿痛批，「怎麼會是政府做這些績效投資，就算全部買0050也是賺翻」，因此他質疑是否有「人謀不臧」的狀況，若政府不盡早提撥或另行規畫持續性裁員，基金恐提前破產。

立委邱臣遠說，根據銓敘部年報統計，60歲以上的公務人員占比2016年約5.51％，2021年已經提升到6.5％，高齡公務員延後退休的數量增加，顯見對未來的不確定性，就連適用退撫新制的公務員也感受到退休恐慌。

邱臣遠表示，若要解決公務員焦慮，應適度調升軍公教薪資，且軍公教調薪是民間企業參考指標，受惠人數將更多，但調整薪資必須有所依據，呼籲可仿效美國聯邦政府，設立「年度自動調薪」制度，排除獨斷與政治影響。

邱臣遠指出，民眾黨團2021年曾提出「公務人員俸給法第十八條條文」修正草案，要求「軍公教員工待遇審議委員會」納入全國性公務人員協會代表，讓第一線公務人員了解政府在薪資調整的考量，同時傳達基層聲音，呼籲政府盡快重新盤點年金改革制度，避免基金虧損持續擴大，並加速修法，而非加深社會對立。