北市北投警分局竹子湖派出所陳姓員警，2013年8月間協辦車輛管理業務，不滿余姓同仁任意使用，兩人互嗆，余嗆「不然我們看誰拔槍比較快」，陳員立刻拔槍、拉滑套，將槍口比向余姓同仁，其他同仁見狀上前搶下手槍，將上膛的子彈退出，北投警分局早已行政調查，仍有民眾檢舉到警政署，北投警分局趕追訴期期滿前移送地檢署，士林地檢署迅速偵結，依恐嚇罪起訴並建請法院加重其刑。

40多歲的陳姓員警時任關渡派出所員警，協助同仁辦理車輛管理業務，2013年8月2日發現余男將一台新撥的機車騎出去，他提醒同仁不可以，遭嗆「關你屁事」、「你又不是業務承辦人」，並嗆「不然我們來比賽，看誰拔槍的速度比較快」，陳怒不可遏，站在辦公室後方，不斷向前逼近，同時右手拔槍，左手拉滑套，一旁同仁聽到上膛的聲音，立刻湧上前搶下手槍，大喊「幹什麼！」制止陳上演一齣「荒野大鏢客」的鬧劇。

陳應訊時表示，當時因為余違規使用機車，填寫資料不實，正在偵查犯罪，因害怕余拔槍，所以才「提升武力」拔槍，目的並非恐嚇同仁。

全案事發近10年，陳員曾在關渡所、光明所、大屯所、永明所以及警備隊服務，現已調至竹子湖派出所，與同仁相處不睦，導致北投分局內部檢舉不斷，為此警察局局長張榮興曾提醒分局長沈明義要妥善處理，若無法改善內部檢舉不斷的問題，將會是分局長的責任，督察組趕在追訴期10年期滿以前，趕緊移送陳員，並強調並非不處理，而是近日接獲民眾檢舉，而陳員現已請假超過1個月。

北投警分局督察組認為，陳拔槍、拉滑套行為，當年遭處分申誡2次，被害的余姓同仁申誡1次，但監視器畫面顯示，余立刻閃開，一旁同仁也感覺錯愕，已達恐嚇行為，依妨害自由、恐嚇公眾安全等罪移送，檢察官檢視相關事證後，認余閃躲動作已達恐嚇的犯行，並以公務員身分假借職務上之機會而犯恐嚇罪行，建請法院依法加重其刑。