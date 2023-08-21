竹北市再現天坑！在新竹縣政府對面的縣政七街上的建案工地，21日上午10時許發生路基塌陷後，將自來水和瓦斯管線壓斷，造成瓦斯外洩，縣府消防局接獲通報派員警戒，工務處和瓦斯公司等單位現場勘察，將釐清這次天坑事件的原因。

在竹北市光明六路和縣政七街口的建案工地，興建地下6層、地上26層的社區大樓，目前已完成地下室的開挖，在工地旁發生路基塌陷時，幸好當時沒有人車經過。

縣政七街是6米寬的2車道，發生天坑有1個車道寬3米長約5米，自來水管線斷裂後，水往工地地下5米處滲漏，水公司關閉附近水閥，瓦斯公司也斷氣，但現場仍飄散瓦斯味，消防局人員在現場佈署1水線保持警戒。

縣府工務處長江良淵認為，縣政七街天坑不排除與該工地開挖地下室有關，要求立即停工。工地人員則說，目前地下六樓都已開挖完，應該是自來水管線老舊，破裂後造成路基陷塌，自來水並從地下室5米處滲漏。

這件天坑事件是工地開挖地下室，還是自來水管線破裂造成，工務處將在下午1時邀相關單位會勘，釐清原因。