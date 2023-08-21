國民黨總統參選人、新北市長侯友宜21日出席「全國婦女、新住民團體領袖挺侯後援會成立大會」。（黃世麒攝）

今年八二三砲戰紀念日適逢65周年，國民黨總統參選人侯友宜明天將提早一天抵達金門，並將發表重要談話。侯友宜今天受訪時表示，八二三砲戰是金門捍衛中華民國安全非常有指標性的，他要對當年為這塊土地拋頭顱、灑熱血的金門軍民表示無限的敬意及追思。

侯友宜提早一日抵金門，不過將遇到金門地方上的整合問題，金門縣議長洪允典拒接侯友宜金門競總主委，表態挺郭，據地方消息指出，洪允典也將與鴻海創辦人郭台銘餐敘。

對於洪允典的動向，國民黨主席朱立倫表示，希望大家能夠以大局為重，最後一定會回歸，大家都會共同團結。

至於立委傅崐萁說三隻小豬不合作就變成豬頭三兄弟，媒體問朱立倫，會擔心郭台銘變成放羊的孩子，讓大野狼賴清德吃了羊群？朱表示，他不對任何一個國民黨的委員的講話去評論了，這也不是主席的工作，還是一樣呼籲大家，不用讓民進黨在那邊放鞭炮，不要在那邊幫民進黨的忙，唯有團結一致，減少所有的障礙，增加所有的團結的助力，才能夠共同勝選。

此外，對於苗栗縣長鍾東錦建議找國民黨前主席吳伯雄來整合侯郭柯，朱立倫說，鍾有跟他提過這件事，不止吳伯雄，還有前立法院長王金平也好，或者是前總統馬英九也好，很多前輩都在扮演助力，都是能夠希望大家能夠團結一致。

侯友宜對此也表示，吳伯雄是他非常尊重的人，很多事情都會向他來請益。