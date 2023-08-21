民進黨總統參選人、副總統賴清德21日前往位於台北市大安區的火聖廟參香。（黃婉婷攝）

民進黨總統參選人、副總統賴清德21日前往位於台北市大安區的火聖廟，此前還特地拜會該廟主委、國民黨籍前台北市議長陳錦祥，兩人暢談20分鐘後才前往廟宇參香。賴致詞時大打政績牌，強調政府重視消防員權益，也特別感謝陳錦祥讓火聖廟成為公益化身，並重申推動國家希望工程的決心，盼民主大聯盟候選人完成國會過半。

賴清德上午在陳錦祥、社民黨立委參選人苗博雅、民進黨立委參選人王閔生，台北市議員趙怡翔、簡書培、僑委會主委徐佳青及在地里長們陪同下，前往火聖廟參香。火聖廟主祀火神星君，是台北市政府消防局人員的信仰中心，前身為有應公廟，其中有座「安溪福有新公神位」石碑，署名者為陳錦祥和台北市民政局長陳永德的祖先。

賴清德指出，火是人類文明轉捩點，讓族群得以擴大、科技得以進步，火能烹調、禦寒及抵禦猛禽不受侵襲；在台灣傳統信仰中，火神是火德星君，今日前來參拜除了祈求國泰民安、風調雨順，也祈求台灣繁榮發展，並使台灣社會減少祝融之災，同時保佑消防人員出入火場救災時能一切平安。

賴清德接著打出政績牌，他指出，蔡英文總統非常重視消防人員，日前立法院三讀《消防人員設備法》、《消防法》，目的是保障消防人員安全和權益，行政院也編列12億元補助全台消防車汰舊換新、19億元補助消防車輛汰舊換新。

話鋒一轉，賴清德特別感謝火聖廟主委陳錦祥，在廟方共同努力下，火聖廟不只是信仰中心也成為公益化身，如捐助弱勢、提供獎學金，只要地方有需要，廟方都站在第一線。

他重申，未來將推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，也盼民進黨所推動的民主大聯盟能完成國會過半，並全力打擊黑金槍毒詐。

據悉，賴清德赴火神廟參香一事是苗博雅居中牽線，適逢火神廟普渡期間，信眾絡繹不絕，苗博雅致詞時指出，火德星君護佑民眾平安，也是政治工作者使命，追求社會進步、國家團結，達到台灣安全，「這也是賴清德多次提出的四個堅持、四大支柱主張，以和平為燈塔，以民主為指南針的精神」。

苗博雅說，今日跨黨派齊聚一堂，展現台灣社會團結，或許政黨有所不同，但為台灣好的心願跨越政黨，相信台北市大安區素質很高、人民很善良，不分黨派都站在一起，共同為台灣好的目標努力。