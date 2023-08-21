行政院院長陳建仁今（21日）上午至宜蘭參訪時，針對民眾黨總統參選人柯文哲昨指出，台灣與中國是特殊關係，「國與國」就少提；陳建仁回應，政府的一貫主張相當地清楚和堅定，堅守「4個堅持」原則以保障台灣人民共同的利益和福祉，會盡最大努力維持現狀，避免衝突發生；至於柯的主張，他需自己做說明。

柯文哲昨受訪時表示，「兩國論」所提到的「特殊國與國關係」，以後強調「特殊」就好，少提「國與國」；對此，陳建仁回應，政府的一貫主張相當地清楚和堅定，堅守「4個堅持」原則，來保障台灣2300萬人民共同的利益和福祉，且會盡最大的努力維持現狀，並透過健康有序的交流，使得兩岸的衝突減到最少。

陳建仁說，這樣的一個努力，是台灣所有黨派共同的責任，也是兩岸共同的責任，更重要的，這也是各國家、地區，還有世界各國共同的期待；至於柯文哲的主張，他需要自己向社會各界來做說明。