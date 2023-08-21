15位參訓學員學習堆高機操作及修護技能，結訓通過檢定即能成為產業即戰力。（新北市勞工局提供）

新北市職業訓練中心與新北高工、和泰豐田物料運搬公司攜手合作，首度推出「堆高機維修人員產訓合作專班」，今（21）日上午由勞工局長陳瑞嘉、新北高工校長林清南、和泰豐田總經理黃明仁，產官學三方聯合主持開訓典禮。15位參訓學員將接受10天、56小時的密集指導，學習堆高機操作及修護技能，結訓通過檢定即能成為產業即戰力。

勞工局長陳瑞嘉指出，產訓專班職訓的目的是幫勞工培養一技之長，及協助企業媒合技術人才。課程除了教導操作及維修，還加入輔導考取證照，陳瑞嘉期許學員結訓後能達到企業的要求，有機會進入大型企業融入職場，他特別鼓勵幾位待役役男年輕學員努力吸收，未來退役後能夠立即銜接職場。

和泰豐田運搬總經理黃明仁表示，訓練課程中，提供倉儲與維修保養兩項課程，結訓後會有專業技師來做資格審定。「現在技術人力短缺，必須自己從根源來培養。」

新北高工校長林清南表示，目前實務上最受歡迎的是堆高機、天車、大貨車3張證照，擁有證照是就業的利器。

從事電腦程式設計、曾出過教科書的學員張力元表示，自己很喜愛機械維修工作。日前在新北勞動雲上看到有關堆高機維修人員課程資訊，便立刻報名課程，希望藉職訓課程，進而從事不同領域的工作。

「堆高機維修人員產訓合作班」在新北高工場地進行訓練，職訓中心規劃辦理多元化職訓課程。有興趣瞭解更多職訓課程的勞工朋友，可透過新北勞動雲「職訓補給站」，或致電02-89692150洽詢。