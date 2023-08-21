主計總處最新調查顯示，去年所得收入者，平均年所得70.4萬元續創歷年新高，值得關注的是，未滿30歲平均年所得為53.6萬元、年增1.59萬元，平均月所得換算高達4.46萬元。該調查引發網友熱議，紛紛自嘲自己拉低了平均薪資，狂刷「對不起」三字。

根據中央社報導，主計總處資料顯示，2022年所得收入首度突破70萬元達70.4萬元，換算平均每月所得為5.9萬元。

主計總處表示，各年齡組平均年所得全數創下新高，其中未滿30歲所得收入者，平均年所得為53.6萬元。30至34歲為69.2萬元，35至39歲為77萬元，40至44歲為83.3萬元，45至54歲的族群平均所得達92.3萬元，居各年齡層之冠。55至64歲、65歲以上的族群，則分別為79.4萬元及46.9萬元。

其他網友紛紛表示，「對不起，我拉低了」、「對不起，我拉低平均，我自首」、「貧富差距擴大，要看中位數才是真實樣貌」、「中位數比較貼近現實，科技業拉太多了」、「台灣數據一直都在平行時空」、「科技仔又拉高平均了」、「不是經濟史上最好嗎」。