塞爾維亞網球名將喬科維奇今天化解對手的賽末點、克服令人窒息的高溫，鏖戰3盤擊敗世界排名第一的艾卡拉茲，不但贏得辛辛那提公開賽冠軍，也完成上個月溫網失利的復仇。

路透社報導，在這場驚心動魄的比賽中，喬科維奇（Novak Djokovic）花了近4個小時時間以5比7、7比6（9/7）、7比6（7/4）獲勝，這也是他在辛辛那提公開賽（Cincinnati Open）的第3座冠軍，他在賽後仰面倒地，然後扯破自己的球衣。

這場比賽第1盤末節，喬科維奇看似有些受不了重度濕氣而步伐蹣跚，對手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）擊出反手致勝球贏得首盤時，他的腳步幾乎跟不上球。

西班牙年輕小將艾卡拉茲，本週雖然在場上打了10多個小時，但看上去精神不錯，他在第2盤以4-2領先，本來像是會輕鬆拿下這場比賽的勝利。

但艾卡拉茲在4-3領先情況下打出了很糟的發球局，其中包括4次非受迫性失誤，這為目前世界排名第2的喬科維奇帶來一線生機。

在第2盤搶七局中，喬科維奇化解了艾卡拉茲的冠軍點，並拿下倆人來回對抽25次的勝利，將比賽逼入決勝盤。

心情大亂的艾卡拉茲在第3盤前的中場休息，用手猛擊椅子旁邊的塑膠飲料容器，結果需要醫療暫停來包紮手指。

決勝盤中，喬科維奇抓住了本場賽事的第5次破發機會，以4比3領先。

這場史詩般大戰持續上演，喬科維奇在5比3領先情況下，自己卻又浪費了2個賽末點。

雙方最終進入最後的搶七，喬科維奇在艾卡拉茲正手回擊出界後贏得了比賽。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120821