雲林縣政府與跨境生鮮電商合作，輔導縣內農特產業者在「台灣好農國際館商城」雲林良品專區上架，21日於縣府舉辦行銷記者會，透過創新銷售模式，將雲林良品直送日本、香港、澳門等地，縣長張麗善並在現場示範跨境生鮮銷售，見證斗六頭等文旦直送日本，有效提高國際行銷曝光率。

「雲林海外鮮直送，良品中秋解鄉愁」，縣府為推廣農特產外銷，在中秋節前精選水果類斗六文旦、崙背哈密瓜；雜糧類地瓜、米、馬鈴薯，以及鰻魚、烏魚子、豬肉、雞肉、鴨肉等水產禽畜加工產品，結合跨境生鮮電商，將雲林良品直送海外。

張麗善表示，縣府積極行銷縣內優質農特產，並成立雲林良品在地品牌，因應中秋佳節文旦及送禮需求，此次與跨境電商合作，首波推出斗六頭等文旦，搭配雲林良品中秋跨境農特產禮盒，主打日港澳地區華人市場，預估跨境電商與實體門市銷售量可達1000箱。

張麗善說，結合台灣農產跨境生鮮電商台灣好農，將雲林良品直送海外，不僅讓旅外鄉親在中秋佳節一解鄉愁，也讓國外消費者能輕鬆品嘗產地直送的雲林良品，只要上「台灣好農國際館商城」雲林良品專區訂購，滿滿鄉味跨境到府，送禮自用兩相宜。

農業處長魏勝德說明，雲林良品是經嚴格審查機制授予標章的優質產品，具備良好品質及穩定供應，記者會現場除展示雲林良品中秋主打跨境禮盒，也邀20家雲林良品業者展示中秋精選禮盒，提供國內外消費者選購。

魏勝德指出，B2C跨境網路下單的創新零售交易模式，可輔助雲林縣少量多樣銷售優質農特產品，未來將持續拓展多元管道與海外市場，吸引更多國內外消費者採購。