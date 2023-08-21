民進黨提名嘉義縣山區立法委員參選人陳冠廷今舉辦首場政策記者會，中埔鄉長李碧雲、大埔鄉鄉長吳明勳、阿里山鄉長高瑞芳、梅山鄉長林俊謀及在地產業界人士到場。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義縣山區立法委員參選人陳冠廷今舉辦首場政策記者會，在地產業界人士到場。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義縣山區立法委員參選人陳冠廷今舉辦首場政策記者會，以「嘉義觀光，開拓新局」為口號，提出4大觀光政策，並預告未來每周他都會提出山區發展重要政策，面對陳冠廷早早進入選舉模式，動作頻頻，對手林國慶說他是鴨子划水，有自己的步驟「不用急」。

陳冠廷表示，今天是他參選山區立委的第1場政策記者會，特別選在中埔鄉，不僅是通往山區的第一站，更象徵從這裡出發，要讓年輕世代，開拓山區的觀光新局，而未來每周他都會提出山區發展的重要政策，讓他的願景與抱負，盡快傳達給山區的民眾，讓大家都能了解未來他對山區的擘劃。

陳冠廷今以「嘉義觀光，開拓新局」為口號，提出「焙造阿里山」、「交通好便利」、「點亮台三線」與「創生農村力」4大觀光政策，強調他深信嘉義縣山區擁有無限的觀光潛力，希望透過 4大觀光政策，為這片土地注入新動能和繁榮。

今記者會包括中埔鄉長李碧雲、大埔鄉鄉長吳明勳、阿里山鄉長高瑞芳、梅山鄉長林俊謀與會，另大嘉義觀光工廠暨文化發展協會、162觀光協會、太平社區發展協會、166觀光軸線觀光協會、嘉義縣中埔觀光發展協會、嘉義縣阿里山石棹茶文化協會、嘉義縣阿里山咖啡發展協會等產業代表出席。

藍營在野大聯盟共推前立委林國慶出戰，對比對手動作不斷 ，林國慶說他是鴨子划水，有自己的步驟「不用急」。（呂妍庭攝）

藍營在野大聯盟共推前立委林國慶出戰，對比陳冠廷看板鄰立，具討論度，林國慶尚未設立看板，許多民眾甚至不知他要再度參戰選立委。

林國慶說，他每天都在跑基層，沒有縣府、中央行政資源，跑得比較辛苦，說他不急，有自己的步驟，現在是鴨子划水，等選舉近了就會大肆宣傳，反嗆有媒體說自己沒動作讓對手躺著選，他會讓對手「選到躺、選到倒」。