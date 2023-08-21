民進黨總統參選人、副總統賴清德21日赴台北火聖廟參香，此前特地拜會該廟主委、國民黨籍前台北市議長陳錦祥，引發拔樁聯想，但陳錦祥受訪時盼大眾別誤解，「他還是國民黨的」；談及2024總統大選選情，他則說賴清德很穩，國民黨要加油。

賴清德上午在陳錦祥、社民黨立委參選人苗博雅、民進黨立委參選人王閔生，台北市議員趙怡翔、簡書培、僑委會主委徐佳青及在地里長們陪同下，前往火聖廟參香。此前賴陳兩人先是密會20分鐘，再一同從陳錦祥服務處步行100公尺至火聖廟拜拜，但賴致詞時，陳並未站在賴清德身邊。

外界關注賴清德是否特地尋求陳錦祥支持，陳錦祥隨即否認，強調他與賴因家住很近，從小就認識，是老朋友，盼外界不要誤解，賴的目的是來參拜火聖廟主神火德星君，這很自然。

媒體追問，原先賴清德致詞時有安排陳錦祥陪同，後來為何缺席？陳錦祥笑稱，就是怕媒體做政治新聞啊，「我還是國民黨的好不好，為我們國民黨加油」，談及選情更稱「賴清德現在很穩啊，國民黨要加油。」