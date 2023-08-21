國人被誘騙至柬埔寨打工遭囚案去年間層出不窮，監察院今公布調查報告，糾正外交部和高雄地檢署，並建請獎敘警政署有功人員。監院指出，外交部未積極掌握人口販運國際情勢，積極度及敏感度不足，延宕救援工作期程，且旅外國人急難救助經費動支困難，另高雄地檢署則是未經查證，公布被害人影像，導致被害人被加重虐待，有違偵查不公開規定。

監委葉大華、紀惠容今公布「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」調查，監委指出，柬埔寨博弈公司藉由與求職民眾簽訂工作契約，收取高額仲介費用，要求求職人從事詐騙，若不從則會用暴力毆打、恐嚇強摘器官等威脅，聯合國也在2021年8月提出人權狀況建議，且先前早有海外求職打工詐騙案例。

監委指出，外交部暨駐外館處是國人海外遇險的第一線求助窗口，外交部緊急聯絡中心2021年至今年6月接獲國人被誘騙至國外工作的求助案有643件，向我國駐外館處求救有1023件，情形嚴重，但外交部卻未掌握國際情勢和意識到案件嚴重性，去年3月還與網紅BUMP爆發爭議，全案直至去年5月才轉請警政署、原民會等單位處理。

此外，駐外館處提供的急難救助金理應及時援助，但海外營救國人所需經費未符外交部「旅外國人急難救助實施要點」，動支困難，使用率偏低且緩不濟急，行政院去年7月雖編列新世代打詐計畫200億基金，但經費也非全數用於海外救援，導致派駐警政人員須靠自行募款，營救海外國人，黃金救援時間被延宕。

監委指出，針對高雄地檢署去年8月間發布「國人遭誘騙赴杜拜高薪打工」的新聞稿，因未查證影片真實性和落實去識別話，使得影片中仍遭拘禁控制的被害人被中國籍雇主加重囚禁與虐待，營救返國後，患有嚴重創傷後壓力症候群，但地檢署也未提供被害人輔導措施，也未究責相關違失人員，顯有疏失。

監委表示，警政署去年5月起即督導各地警察機關擴大受理、清查，透過「派員於機場持標語宣導」、「關懷勸阻」、「通令各警察機關實施勤區訪查」等方式，即時提醒遏阻國人被誘騙，2021年至今年8月受理報案733件、已返國人數496人、尚未返國人數237人，有效成功救援多名國人，因此也建請政署敘獎有功人員。

對於返國的誘騙受害者，監委表示，多數被誘騙者是弱勢者，因台灣低薪滿足不了，才會鋌而走險，但受害者又是詐騙行為人，回國仍須面對司法追訴，呼籲司法重視這些人口販運受害者處境。