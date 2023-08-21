香港信報報導，深證成指21日上午最多上漲23點，漲幅為0.23％，高見10,482點，最多下跌66點，跌幅為0.64％，低見10,391點，半日收報10,432點，下跌25點，跌幅為0.24％，成交額為2,450.8億元。
滬深300指數半日收報3,764點，下跌19點，跌幅為0.52％。創業板指數半日收報2,105點，下跌13點，跌幅為0.62％。
各類股方面，金融股跌近2％。汽車製造、石油、房地產、電力、基本金屬、化工股偏軟。水泥、煤炭、鋼鐵股持穩。
滬深兩市21日半日雙雙收跌。上證指數21日開低走低，最多下跌22點，跌幅為0.73％，低見3,109點，半日收報3,120點，下跌11點，跌幅為0.38％，成交額為人民幣（下同）1,786.81億元。
香港信報報導，深證成指21日上午最多上漲23點，漲幅為0.23％，高見10,482點，最多下跌66點，跌幅為0.64％，低見10,391點，半日收報10,432點，下跌25點，跌幅為0.24％，成交額為2,450.8億元。
滬深300指數半日收報3,764點，下跌19點，跌幅為0.52％。創業板指數半日收報2,105點，下跌13點，跌幅為0.62％。
各類股方面，金融股跌近2％。汽車製造、石油、房地產、電力、基本金屬、化工股偏軟。水泥、煤炭、鋼鐵股持穩。
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