7-11門市獨家推「郭元益廣式鹹蛋月餅」，115元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

中秋節將近，超商憑藉密集據點優勢化身禮盒專賣店，觀察單身上班族、住宅區婆媽喜愛到店或線上購買，且節慶倒數1個月是買氣高峰，銷量會較平時增加3至4成，尤以傳統蛋黃酥、鳳梨酥最受歡迎，便推人氣名店商品；另文旦產季到來，節慶送禮需求往往帶動相關禮盒業績成長3成以上，分析今年文旦每公斤較去年漲至少2塊半，禮盒價格帶約落在450到800元不等，買多享折扣。

7-11門市今年販售近20款單入裝月餅，包括郭元益「烏沙蛋黃酥」和「廣式鹹蛋月餅」、小潘鳳黃酥等話題性商品，任選3款享92折；另觀察去年線上平台只花3周就賣出近3公噸文旦，此次與農糧署合作引進花蓮瑞穗及台南麻豆等文旦，購買多箱最高省300元，i划算主打品包括獨家款「產履麻豆柚兒紅白雙色文旦禮盒」，一次可嘗到老欉文旦和紅柚兩種美味。農糧署預期有7-11通路加持，可賣出至少2萬噸文旦。

全家中秋推超過100項星級糕餅禮盒，整體價格帶約落在300至600元，好比老店北港日香珍、犁記或林記糕餅舖蛋黃酥等，實體店強打自有品牌「FamiCollection果乾堅果美饌禮盒」，吃得到紅酒釀蘋果等果乾；同時也與農糧署獨家推「十大產地產銷履歷拾柚禮盒」，網羅台灣十大產地新鮮直送的文旦，9月19日前買中秋預購指定商品可參加集章趣，單筆滿700元可集1章，集3章可換200元紅利金。

全家於FamiPort預購及實體店舖展開中秋檔期，共推近300項應景商品。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家攜農糧署獨家推「十大產地產銷履歷拾柚禮盒」，每盒售價999元，9月7日在全家行動購販售。（全家提供／朱世凱台北傳真）

有感於老店商品回購率高，萊爾富再推年年熱賣的佳德鳳梨酥、躉泰蛋黃酥等，同時有中秋烤肉組合，今年主打烤肉食材價格從35元至1599元不等，包括「胡同燒肉老饕限定燒烤組」在內並同步祭出優惠，即起至9月26日買中秋月餅、烤肉食材系列商品享指定品項第2件9折。

萊爾富中秋預購專刊也納入「小潘蛋糕坊-小潘鳳凰酥12入」，380元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富中秋預購專刊販售的「胡同燒肉老饕限定燒烤組」，1299元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

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