距離2024大選不到5個月，新黨台北市議員侯漢廷今宣布參選台北市士林、北投立委選舉，對戰國民黨議員張思綱、民進黨立委吳思瑤，泛藍宣告分裂。吳思瑤21日表示尊重與祝福，她強調未來會拿出200％的努力打拚，不會改變初衷和行動，不只為連任做好準備，也充滿信心。

吳思瑤說，不論是一對一或多對一，她以不變應萬變，穩扎穩打，全力以赴，過去自己拿出百分之一百的努力，現在會百分之兩百的打拚，「我拚故我在，反映民意回饋在地，是我時時刻刻的態度，更是我每一天的行動」，她自認爭取建設最多，問政評鑑台北第一，這些都是不容抹煞的事實，也是爭取連任最強利器。

她指出，參選初衷應當是為了服務人民，讓社會更良善、政治更和諧，若參選只為挑撥對立、製造仇恨，就是小看選民智慧，也不會被社會所認同，自己會持續「以政策來論述、以成績來訴求」。

她表次，士林、北投值得高品質選戰，「顧地方、挺台灣，吳思瑤是正能量、好立委，她不會改變自己的初衷，也不會改變我的行動，迎向連任，我做好準備，也充滿信心。」