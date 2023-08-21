民進黨立委范雲今天陪同台大4位性騷擾事件受害者召開記者會，抗議台大處理性平事件不及格，根本是加害結構的一環。台大對此表示，對於性平事件一向秉持保護受害人、客觀公正、勿枉勿縱的原則處理，調查小組委員是依法由校外專業人士組成並獨立調查認定，調查過程不受外界因素干涉。

台大進一步說，於性平案處理程序中，也會依法告知當事人其得主張的權益及各種救濟途徑，如當事人對性平案調查或處理結果不服，皆可依法提起救濟。

A生部分，經台大校性平會調查後決議不成立，案件經A生申復後仍不成立。台大表示，A同學指控校長部分，校長曾說明僅是因學生打電話到學校各級單位表達負面情緒，校長請導師多關懷學生身心狀況，並未洩漏個案案情。事實上A生亦曾多次於網路社群或新聞媒體披露個案案情，並有多處與事實不符誤導視聽之處，校方6月作出正式新聞稿予以更正回應。

B同學及C同學部分，台大教評會已對該教師做出停聘一年處分。台大表示，若有類似狀況除依照「國立台灣大學論文指導教授與研究生互動準則」辦理外，性平會將會請系所協助學生處理更換指導教授事宜。至於D同學部分，本案目前仍在調查中。

對於范雲所提出的建議，台大表示均會做為日後檢討精進性平案作業的參考，倘若涉及法規制度抑或認為現行教師法對性平案件教師懲處過輕，校方也會協助轉達有關單位作為未來修法之參考。

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