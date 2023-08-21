林裕豐分享友人入住凶宅經歷。（和展影視提供）

律師謝震武主持的高點綜合台《震震有詞》，近日邀請資深媒體人林裕豐、凶宅房仲文奕夫、劉韋廷律師及民俗專家周映君共同討論「房子之亂，誤住凶宅、房產爭奪現形記」。林裕豐分享友人無意間買下一戶凶宅，以為半夜聲響都是老鼠出沒做怪，沒想到卻意外揭發前屋主在家裡輕生。

林裕豐說，從國外回台的女友人看上一間房，喜歡屋內整體設計及房子的風景，即使聽到前屋主久病厭世在家輕生，還是買下該屋。入住後，每到半夜就會聽到從衣櫥傳出的敲木板聲音，女友人總以為是老鼠跑來跑去，但打開衣櫥檢查沒有異狀，待早上出門時碰到鄰居問了句「這大樓有老鼠嗎？」將聽到的噪音跟鄰居講，沒想到對方臉色一變返家拿了個說是保平安的香火袋給女友人。

女友人將香火袋的圖傳到朋友群組，詢問是哪間廟宇的，沒想到朋友們驚呼這是五雷符，「之後女友人陸續打聽前屋主的事，才知道前屋主在臥室中輕生。」

關於買賣凶宅，房仲文奕夫說買賣凶宅要評估屋況、地段、價格，若太偏遠的地區，可能銀行不會同意貸款，若在台北市蛋黃區，銀行才有可能貸到5、6成，只是不建議短進短出，沒有獲利空間。而劉韋廷律師也提醒「法律上買賣房屋，屋主有主動告知是否為凶宅的義務。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。