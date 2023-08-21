許多人會因為生活中的種種顧慮不走入婚姻，不過《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、射手座、金牛座本來就沒把婚姻當做人生的必要選項，若覺得自身條件夠好，就會不想進入一段婚姻中，認為可以照顧好自己，也能不受打擾做喜歡的事，自然就會把結婚拋諸腦後。

▍雙魚座

雙魚座雖然很會放電，但如果夠了解自己，會明白其實更嚮往不受拘束的生活，喜歡獨自一人不受打擾做自己喜歡的事。若雙魚座的條件夠好，完全可以優雅地單身，享受毫無婚姻負擔的戀愛。

▍射手座

射手座認為生活就是要灑脫一些，想愛就愛，不愛就分，才符合他們的個性。婚姻雖然可帶給人安定感，但若是更適合「自在」，就絕不會委屈自己，尤其當射手能力極強且不缺任何條件時，結婚這件事就會拋諸腦後。

▍金牛座

雖說金牛座渴望婚姻帶來的穩定生活，但如果把單身生活過得多采多姿時，想法就會開始轉變；原本就會把自己照顧好的他們，若懂得賺錢，加上沒有遷就他人壓力，便會成為金牛懶得考慮結婚的理由。