昔日公牛王朝的兩大球星喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）聯手拿下6座總冠軍，現在兩家之間出現「第7枚戒指」，皮朋前妻拉莎（Larsa Pippen）據傳已經獲得喬丹次子馬克斯（Marcus Jordan）的結婚鑽戒。

珠寶商Elizabeth Acosta在IG限動貼出拉莎無名指上戴著鑽戒的影片，還寫道：「It’s in the works | MJ.」暗示兩人正一步步走向結婚禮堂。馬克斯甚至告訴美媒TMZ說：「我們在尋找（結婚）地點。」看來拉莎皮朋很快就要成為拉莎喬丹了，假使她沒有放棄前夫的姓氏，那就會是「拉莎皮朋喬丹」。

喬丹當初被TMZ問及兒子的婚事，只是大笑著說「No」就沒有再多表達意見，但是根據馬克斯對《今夜娛樂》的解釋，喬丹似乎沒有抱持反對意見。馬克斯說：「我們在假日團聚了一下，我們拜訪彼此的家人，我認為獲得他們的支持會讓事情更加順利。我們去年感恩節一起度過，我的家人都很喜歡她，覺得她非常棒。」

至於喬丹當天的反應，馬克斯解釋是老爸在開玩笑，他當晚可能喝多了在講醉話（喬丹是龍舌蘭酒Cincoro品牌共同創辦人）。拉莎也在節目說過，就連她也知道喬丹和皮朋的心結，她理解喬丹和皮朋對她的選擇感到尷尬。拉莎上個月滿49歲，馬克斯32歲。馬克斯的大哥賈佛瑞（Jeffrey Jordan）於2019年結婚，妻子是保加利亞女子Radina Aneva。

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