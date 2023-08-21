台中市食品藥物安全處日前抽驗好市多台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉檢出殘留農藥環氧乙烷0.1（mg／kg），不符台灣不得檢出的規定，台中兩家好市多分公司統計該批號進貨量468罐，目前已下架206罐，另有262罐已售出。

日前好市多輸入油漬乾酪邊境檢出環氧乙烷事件，經風險評估後，發現美國進口的香辛料調味粉被驗出環氧乙烷的風險較高，台中市食安處展開販售端美國進口香辛料調味粉抽驗專案，共抽驗5件，檢驗結果8月11日出爐，其中，好市多台中南屯分公司抽驗的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1（mg／kg），與我國規定不得檢出的規定不符。

經連日來台中市食安處與好市多共同進行回收下架作業，目前已知檢出有問題的該批號產品，好市多兩家分公司共進貨468罐、其中台中分公司（南屯）156罐，北台中分公司312罐，而已鎖出262罐，包括台中分公司（南屯）124罐、北台中分公司138罐，另目前已下架回收206罐。

食安處指出，台中市兩家好市多分公司共已下架McCormick大蒜綜合香料調味粉產品363罐（每罐637克，約231.2公斤），目前持續進行回收中。由於檢出的農藥殘留量是機器的極限值，好市多目前將提出覆驗要求，台中市食安處指出，如後續複驗結果仍檢出不符規定，則涉違反食安法可處以6萬以上、2億元以下罰鍰。