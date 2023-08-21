《台灣民意基金會》今（21）日公布最新2024大選民調，調查時間為8月14日、15日兩天，得到結果民進黨參選人賴清德支持度占43.4%、民眾黨柯文哲占26.6%、國民黨侯友宜13.6%，在政壇拋下震撼彈，藍營包括國民黨主席朱立倫都直言不信。而此結果也引發網友熱議，不少人留言「恭喜勇敢的台灣人，恭喜塔綠班，恭喜米國爸爸！」

對於今日公布的民調結果，基金會董事長游盈隆分析，2024台灣總統選情已經出現巨大改變，賴清德支持度四成三，創下個人歷史新高，遠勝柯文哲、侯友宜2人，已經到達歷史性的轉捩點。但藍營卻直言不可信，如朱立倫就說這跟其它已公布的民調差很大，認為民調單位應解釋理由，「這種最好不要公布」。

對於該民調數據，有大量網友在《中時新聞網》、《PTT黑特版》下面展開熱烈討論，網友紛紛留言，「恭喜勇敢的台灣人，恭喜塔綠班，恭喜米國爸爸！是的，烏克蘭已經撐不下去了，這是『台灣歷史性的轉捩點』，我們即將從懦弱的烏克蘭手中接過捍衛米帝國霸權利益的槍桿子，全民奮勇爭先上戰場，不戰到最後一個台灣人絕不退縮！」、「真的佩服台灣人的智慧，塔綠班猛撈錢，經濟負成長，無殼、低薪，缺水、缺電，仍支持民進黨，好吧，要死大家一起死！」、「票投民進黨，青年上戰場，非常支持去打仗」。

大量網友對游盈隆21日公布的民調發表看法。（圖取自中時新聞網）

不過也有網友持其他意見，「鬼月到了，靈異事件特多」、「我不信」、「老實講，最近趨勢都是侯友宜上升，所以看到侯這次大跌，我嚇到了」、「這誤差是不是太大了？」、「這個落差也太大，先觀望」。