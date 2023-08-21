台積電為全球晶圓代工龍頭，創辦人張忠謀提出的半導體代工路線，殺出一條血路，有網友好奇張忠謀在創立台積電之前，與台灣的淵源並不深厚，好奇為什麼當初張忠謀願意來台灣創立台積電呢？話題引起網友們熱烈討論，許多人點名李國鼎是關鍵人物，就連張忠謀也多次感謝李國鼎願意相信他。

原Po在PTT論壇上發文表示，從張忠謀生平來看，1931年出生於浙江鄞縣，在1949年赴美求學就業前，都生活在大陸南京、廣州、香港、重慶及上海等地，似乎並沒有在台灣居住過的經驗。

原Po好奇表示，為何一個在美國大企業的副總，會願意到一個跟他完全沒關係的第三世界國家創業呢？創立台積電甚至可能是張忠謀第一次來到台灣，文章引起網友們熱烈討論。

許多資深網友紛紛提到李國鼎的重要性，「台灣派官員去美國說服，加上美國對亞洲人還是有隱形天花板」、「李國鼎邀請他回國的」、「李國鼎延攬海外人才」、「在美國遇到玻璃天花板了，換一個跑道」、「跟台灣沒感情，但是跟黨國有，加上官員說服。」

事實上，張忠謀也曾公開感謝李國鼎的賞識，並稱當時只有李國鼎願意相信他，「因為李國鼎支持，政府才願意投資。」張忠謀也提到，起初只希望公司可以活下來，因為政府投資近半數，不想讓政府失望，沒料到會變成現在的規模與重要地位。

張忠謀受李國鼎之邀回台擔任工業技術研究院院長，並透過政府部分出資，拉攏飛利浦及多間企業擔任大股東籌組台積電，張忠謀出任首任董事長。此外，張忠謀也在8月接受紐約時報專訪時表示，「自從我逃離共產主義中國，來到美國並於1962年入籍以來，我的身份就一直是美國人，別無其他。」