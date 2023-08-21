三民區某五金行倉庫不明原因起火，老闆急拿滅火器朝窗內噴灑滅火。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

三民區某五金行倉庫不明原因起火，警消獲報到場撲滅。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日稍早三民區五金行2樓倉庫不明原因起火，在1樓的五金行業者、員工見到屋外濃煙竄出，嚇得趕緊撥打119協助，並踩人字梯拿滅火器對2樓窗內猛噴企圖滅火。警消獲報到場，消防隊迅速將火勢控制、撲滅，所幸無人傷亡。據悉，該倉庫疑似有存放易燃物品，詳細起火原因待火調科釐清。

今日上午11時35分許，三民區懷安路某五金行2樓突然火燃燒，濃煙從窗外不停冒出，向街道瀰漫出去，當時在五金行1樓處理店內事務的業者、員工見狀嚇得撥打119，並架起人字梯，拿滅火器朝2樓窗內噴灑，企圖先自行滅火。

警消獲報出動十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、新興分隊、苓雅分隊到場救援，迅速將火勢控制、撲滅。據悉，2樓為五金行倉庫，存放許多五金行的用具，疑似包含易燃物品，導致火勢燃燒產生大量濃煙；詳細起火原因後續由火調科調查釐清。

消防隊指出，共出動16車38人前往，現場為5樓公寓建築物，燃燒店面2樓房間傢俱及雜物，於上午11時46分火勢控制，中午12時分火勢撲滅，疏散4男5女共9人，均未受傷，不需送醫。