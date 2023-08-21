白樣．伊斯理鍛（漢名吳牧群）2018年回鍋競選那瑪夏區長，才剛勝選上任就向工程包商索賄1925萬元，大筆賄款一度藏放在當時競選總部的冰箱甚至面交。一審判白樣18年、李姓包商10月、薛姓工地經理8月。該案上訴至高雄高分院，李男、薛男終於認罪，法官考量工程並無偷工減料，改判李男、薛男6月、4月，均緩刑2年，但各需支付公庫10萬、5萬元，可上訴。

白樣2011年曾擔任縣市合併後第一屆官派區長，2014年連任失利，敗給徐出世。徐出世當時因發黑函指控白樣賄選挨告，遭判6月，還得賠償白樣30萬元、登報道歉。2017年，徐出世因2006年任職那瑪夏鄉（區）公所財建課長、洩漏底標給廠商一案遭判3年被停職，當時該區里長及居民還一度發起拒絕白樣代理的行動。2018年，白樣回鍋參選，高票當選第三屆那瑪夏區長。

法官查出，2014年白樣擔任第一屆那瑪夏區長期間，以參加原民會舉辦紐西蘭考察活動、希望贊助旅費等理由，向當時承攬當地工程技術服務的廠商索賄12萬元。廠商為求得標工程未來能順利履約，行賄6萬元。

2018年12月白樣勝選，尚未就職期間，陳姓包商因原本承包的工程將被區公所終止契約，找上白樣協商。白樣當時暗示陳男「就看你的誠意」，陳男隨即以手勢比出鈔票厚度，白樣則手指辦公室角落的冰箱，還在紙條寫下「我會先離開，你把東西放在那邊，我下午會回來拿」交給陳男。陳男收到暗示，事後回車上取出60萬元現金放進冰箱內，事後順利繼續履約。

白樣就職後，透過陳男向董姓、林姓業者借款880萬元不還，還表明要收取回扣抵債。白樣事後共收得工程回扣1034萬元，加上抵償債務的690萬元，合計收賄1725萬元。

白樣不只在競選總部大膽收賄，2019年甚至要李男、薛男將百萬元賄款轉交陳男，直接在白樣位於杉林區大愛村住處面交。

一審白樣坦承收受陳男交付的60萬元現金，但否認收受其他回扣，辯稱是代替那瑪夏區民出面借款，是「原住民的習俗」。法官認為白樣不思廉潔自持而無視公務員行為規範，利用職權擅向廠商索賄收取回扣，東窗事發後企圖卸責，絲毫未見反省，重判他18年。行賄的李男、薛男也不認罪，遭判10月、8月。

李男、薛男不服上訴，同時坦承犯行。法官考量2人行賄僅1次，目的是為了讓工程順利進行，並未偷工減料，也未造成實質危害，改判李男、薛男6月、4月，均緩刑2年，但各需支付公庫10萬、5萬元，可上訴。

2022年，白樣收賄案經監委提案彈劾，監察院彈劾審查會全票同意通過，全案移送懲戒法院審理。