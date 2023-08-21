華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）近日分析指出，說民進黨總統參選人賴清德「挺台獨」很危險的論調已過時，統派在台灣消失是趨勢。對此，民進黨國際部主任、北市議員趙怡翔21日表示，中華民國是主權獨立國家是全民支持的共識，沒有所謂台獨的紛爭，而世界民主社會關注台海穩定，最擔心的正是來自對岸的武力威脅。

趙怡翔上午在民進黨記者會上表示，中華民國是主權獨立國家，基於此立場，沒有所謂台獨的紛爭，大家都支持此項事實。他認為，羅金應有參加賴清德過境美國時的僑宴，聽完賴清德發言後，認為這些發言除了代表台灣的穩健外交兩岸路線，也是賴團結台灣社會的最大努力。

趙怡翔認為，從這角度可以看到，世界民主社會中，無論是專欄作家、美日韓高峰會相關領袖會議，大家都在關注台海和平穩定，最擔心並非台灣國內狀況，而是來自對岸的武力威脅，「這是世界議題，不是台灣必須單獨面對的」。

此外，民眾黨主席柯文哲20日接受中天新聞專訪時透露，針對兩岸關係的說法，故總統李登輝曾親授他「絕招」，告訴他，「兩國論」提到的「特殊國與國關係」，以後強調「特殊」就好，「國與國」就少提一點，被對岸問到時就說是「特殊關係」 趙怡翔則說，台灣是民主國家，政治、政黨無論基於何種形式或意識形態，都屬對內競爭，對外應團結一致；在台海議題上，台灣與全球民主世界立場一致，盼能共同確保台海現狀，反對任何武力脅迫和挑釁。